¡"La Fiera" apareció con todo! Y es que durante el capítulo de este viernes de la nueva temporada de "Casado con Hijos" no dejó indiferente a nadie.

Así, Pamela Díaz estuvo en el histórico programa de Mega, interpretándose a ella misma.

En medio de la búsqueda de un nuevo trabajo, Titi Larraín postuló para ser la asistente de la también denominada "Negra".

El diálogo entre ambas comenzó cuando Díaz hablaba por teléfono con un familiar: "¿Quién te dijo que vinieras?", mientras que la "Titi" respondió "es que como estás buscando asistente, yo quería venir".

"Te dije que no me molestaras, que no te quería ver, que te quería lejos de mí. No te quiero ver nunca más en mi vida. Te voy a tirar a los perros, te lo juro", colgó, añadiendo: "perdón, era mi abuela".

En medio de la divertida conversación, "Titi" tuvo su gran primer misión de comprarle unos pasajes a Los Ángeles, California. Sin embargo, fracasó porque compró en un vuelo a Los Ángeles, región del Biobío.

Revisa las reacciones que dejó su intervención:

La Pamela Díaz no necesita actuar xq le sale natural 😂😂 #casadoconhijos — Javier Zapata Zapata (@javierzapata15) May 13, 2023

Oye yo soy team Pame pero e en sus stories el día de la grabación literal subió cosas todo el día y yo pensé que iba a tener más escenas ajsj#CasadoConHijos — Valentina (@ValeCaroAgurto) May 13, 2023