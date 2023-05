Comparte

Las fotografías de la espera de su bebé se han tomado las redes sociales de Valentina Roth.

Y es que la bailarina ha mostrado el crecimiento de Antonia, la hija que espera junto a su pareja, Miguel de La Fuente y que ya está pronta a nacer.

Pero la última imagen que publicó la también exgimnasta durante este sábado, venía cargada de un particular mensaje. En la publicación, se ve a Roth posando desnuda y dejando ver su "pancita".

"Me convencieron de subirla porque no sé, me daba nervio que me criticaran", escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, se llenó de positivos comentarios en apoyo a la influencer: "Qué linda foto vale", "la gente va a criticar porque sí y porque no" y "sube lo que quieras, el embarazo es una etapa única y te ves hermosa".

