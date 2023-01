Comparte

Valentina Roth, a través de Instagram, mostró cómo ha avanzado su embarazo en estos ya cinco meses de gestación.

Si bien con esta cantidad de meses muchos cibernautas esperaban ver una gran pancita, la situación no ha sido nada así. Tanto, que incluso la propia ex "Calle 7″ ha bromeado sobre esto.

"5 meses. Antonia, ¿dónde estás?", escribió sobre una imagen que compartió, en donde deja ver su abdomen.

No obstante, en publicaciones anteriores señaló que ha experimentado unos cambios más sensoriales. "Me han crecido las pechugas, la guata, entonces me canso mucho más rápido".

