El periodista de CHV Jean Philippe Cretton, nuevamente sorprendió a sus seguidores tras lucir un nuevo look.

Recordemos que esta no es la primera vez que el conductor de «Podemos Hablar» innova con su aspecto, jugando principalmente con su cabello, pasando de una larga melena larga, a una cabeza rapada..

Su look generó comentarios de Jaime Figueroa, compañero de programa en el espacio de CHV.

«Ay, yo te miraba como enamorado. Es el cariño fidedigno que te tengo«, bromeó, para que luego JP Cretton le preguntaba sobre su nuevo look en una historia que compartió en Instagram.

«La verdad, es que a mí me gustó mucho, y aparte… no, no puedo decir eso», respondió su amigo, mientras que Cretton insistió: «¿Era sexual el comentario?«, frente a lo cual respondió: «Sí, pero me ubiqué, me ubiqué«.

Además, JP Cretton compartió una publicación en Instagram, donde mostró su nuevo aspecto. «Vamos otra vez«, fue el texto que acompañó sus imágenes.

Su nuevo aspecto no tardó en generar positivos comentarios por parte de los cibernautas, quienes le dieron la aprobación a su nuevo aspecto.

Aquí puedes ver su nuevo look: