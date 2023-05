Comparte

Inesperada fue la situación que vivió Cristián de la Fuente, luego de que se presentara en una obra de teatro en Guanajuato, México, donde incluso debió intervenir equipo de seguridad.

La situación se dio luego de que el actor nacional apareciera, de manera sorpresiva, entre el público, en medio de la obra «Los Amantes Perfectos«.

El actor se mostró a torso desnudo caminando por el pasillo, siento recibido entre silbidos y aplausos de los asistentes, para luego subir al escenario y ponerse una polera, donde se alistaba para comenzar con el guión.

Lo llamativo fue que una mujer también lo siguió y subió al escenario junto a él. Cuando se percata de la situación, se asombra y pregunta ‘¿qué paso?’.

La singular intervención

Sin embargo, la situación más llamativa se dio luego de que la mujer abriera su cartera y sacara un objeto que le arrojó al actor, lo cual vino acompañado de la siguiente frase: «¡Hazme un hijo!«.

Cristián de la Fuente logró esquivar el proyectil, para luego percatarse que este objeto era nada más que un fajo de dólares.

Tras este breve hecho, personal de seguridad retiró a la mujer del set, y De la Fuente continuó con el desarrollo de la obra, como si nada hubiese ocurrido.

Cristian de la Fuente pasó un incómodo momento en pleno escenario luego de que una mujer subiera para aventarle un fajo de billetes pic.twitter.com/bS9oueNcBN — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2023

«Mi cuerpo no está a la venta»

Sin embargo, tras el final de la obra, el intérprete fue entrevistado por la prensa mexicana, siendo consultado por el singular episodio que experimentó.

Tras las consultas, respondió: «Fue como divertido, ojalá y la señora lo done para alguna fundación o algo», mientras que un periodista le replicó: «Era para ti, para una noche linda», lo que llevó a De la Fuente a aclarar: «No, no, no, mi cuerpo no está a la venta».