El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de «La Divina Comida», en donde la comunicadora Cristina Tocco repasó un difícil momento que enfrentó en su vida, la pérdida de su primer embarazo.

Su relato se dio luego de que la actriz recibió a los comensales en su hogar: Eduardo de la Iglesia, Gonzalo Feito y Constanza Lewein.

«Yo decidí la maternidad como a los 34 años, porque no me sentía muy comprometida con la pareja todavía, había problemas económicos de distinta índole», inició comentando.

Sin embargo, fue ahí cuando comenzaron los problemas: «Quedé embarazada, pero empiezo a sentir varios problemas. Me dieron un diagnóstico terrible, me dijeron que tenía encefalocele, que significa que tiene la cabecita abierta y no hay posibilidad de que sobreviva el bebé».

Fue a los tres meses de gestación donde Cristina se enteró de esta noticia, donde sotuvo que «el embarazo continúa, porque no estaba aceptado el aborto terapéutico, entonces es terrible, porque sabes que no va a haber un resultado«.

«Dentro de la tragedia, y que no suene duro esto, pero tuve la suerte que dejó de vivir a los cuatro meses y medio, pero casi muero por la septicemia, porque dejó de vivir un día viernes y me tocó la ecografía un día lunes«, señaló.

Incluso reveló que estuvo a punto de morir: «Veo la cara del médico que se puso pálido y me llevaron adentro para limpiar todo. Si no me hubiera tocado la eco ese día, me podía morir yo también«.

Finalmente, señaló que, tras cuatro años, «estaba desesperada. A los 38 años un tarotista me dijo que estaba embarazada, me hice el test y era así. Tuve miedo, pero mi hijo nació en perfectas condiciones«.