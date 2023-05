Comparte

El Festival de Viña del Mar 2024 ya tiene fecha confirmada para la realización del evento versión número 63.

Tras una reunión de la Comisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, se estableció el evento se realizará entre el domingo 25 de febrero y el viernes 1 de marzo de 2024.

La instancia se realizó este lunes en el municipio de la Ciudad Jardín, la cual fue convocada por su alcaldesa, Macarena Ripamonti. Además, estuvo compuesta por los concejales, delegados y representantes de los canales organizadores: Canal 13 y Televisión Nacional de Chile (TVN).

Cabe recordar que en abril del presente año, Martín Cárcamo anunció que no animará la próxima edición del evento viñamarino. El rostro de Canal 13 estuvo en tres versiones distintas, las que fueron «muy especiales y muy disímiles el uno del otro».

«Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores», señaló el animador en entrevista con 13.cl.

En su reemplazo, fue confirmado Francisco Saavedra, quien acompañará a María Luisa Godoy en la próxima edición del certamen.

«Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo», indicó el nuevo animador del Festival.