Comparte

En el reciente capítulo de «Sin Editar» de Pamela Díaz participó como invitada Antonella Ríos y hablaron sobre diferentes temáticas, entre ellas la maternidad.

Como es de costumbre en el programa de Youtube de la Fiera, los entrevistados contestan una serie de preguntas cortas y una de las tantas fue “¿Qué es lo mejor que sabes hacer?” a lo que Ríos contestó lo siguiente:

“Soy súper buena mamá, igual que tú”, frente a ello, rápidamente Díaz le respondió “yo no me encuentro tan buena, porque siento que esa respuesta me la tienen que dar mis hijos el día de mañana”.

Tras ello, la actriz contó que ella está asistiendo a terapia para controlar sus impulsos y que está trabajando en ser una buena madre.

Asimismo, Pamela reveló que ella decidió ir a “terapia grupal” por los reclamos que recibió de sus hijos.

“Yo grito menos ahora (…) Los niños me lo pidieron un día, hicimos una terapia grupal”, confesó.

Luego, detalló que “los hue… un día, me dijeron que estaban aburridos conmigo y quedamos en que tengo que gritar menos”.

Finalmente, la modelo enfatizó en que ella consideraba que Díaz era una buena madre y la dueña del espacio bromeó con que los pupilos deberían agradecer la madre que tienen.