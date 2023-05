Comparte

El pasado domingo la comunicadora Vanesa Borghi compartió un sensible mensaje a través de las redes sociales, luego de que informara del fallecimiento de su hija, Clara, quien murió al poco tiempo de nacer.

Con un sensible video, la también modelo dio a conocer este hecho, mientras que en los registros que compartió también aparecía su pare,a el e ingeniero Carlos Garcés.

«Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza», fue parte de lo que escribió Borghi junto al registro.

El funeral de su hija

El pasado lunes se llevó a cabo el velorio y funeral de Clara, motivo por el cual Borghi compartió algunos registros a través de las redes sociales.

«Siempre estarás en nuestra vida. Te amamos«, fue el mensaje que escribió la ex «Morandé con Compañía» en una de las publicaciones.

Luego, en otra imagen que compartió, mostrándose en la parroquia, escribió: «Tantas preguntas…«.

