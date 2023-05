Comparte

Días atrás, la abogada Helhue Sukni compartió un llamativo video, el cual tituló como «Video de la Soledad», y se encontraba dirigida a sus hijas, asegurando que la dejaban sola.

«La Fadwa, la mayor mía, se puso a pololear con un abogado, yo estaba tan contenta, ahora no estoy nada muy contenta porque pasa metida donde él y me deja botada«, fue parte del reclamo que plasmó.

Lo que quizá la denominada «defensora de los narcos» no esperaba, era que sus hijas le respondieran a este alegato, sosteniendo que ya no son niñas para estar acompañándola todo el día.

«Es a veces picota y algo infantil»

«Yo creo que mi mamá todavía no se da cuenta de que nosotras somos mujeres hechas y derechas… Dos de nosotras vivimos con ella, no está sola», comentó de inicio Fadwa con el medio LUN.

El descargo de sus hijas no terminó allí, pues luego continuó: «Es a veces picota y algo infantil… su reclamo fue porque se choreó ese día (…) aún no entiende que nosotras estamos grandes».

Finalmente, la abogada defendió su postura y sostuvo: «Yo me siento súper sola, sería distinto si tuviera pareja… pero me siento súper mal porque me siento sola», cerró Helhe Sukni.