Llamativa fue la situación que se produjo hoy en el matinal «Tu Día» de Canal 13, luego de que una particular persona apareciera en pantalla.

El momento se gestó una vez que el animador del matinal, José Luis Repenning, saliera a la calle a repartir completos, en el marco del Día del Completo.

Fue en este sentido cuando se encontró con el empresario Marcelo Ortíz, quein es pareja de la meteoróloga Michelle Adam.

«¡Mira Michelle, está tu Marcelo, acá en la tele!«, expresó Priscilla Vargas tras verlo en pantalla.

Una vez que Repenning le hizo entrega de un completo, se despidió de él: «¡Qué gusto verlo, un crack! Ahí está Michelle, mándele cariños«, expresó el conductor, frente a lo cual Ortíz le envió besos a través de la cámara.

«Besos, mi amor»

Minutos más tarde, Michelle Adam se mostró en el set de ‘Tu Día’, y además explicó por qué se encontraba su pareja en el canal.

«Me acabo de sacar el micrófono, porque me tengo que ir. Me viene a buscar«, expresó la meteoróloga, mientras que Repenning expresó :»Un caballero, Marcelo».

Finalmente, Adam se despidió del programa, enviándole un romántico mensaje a su pareja: «¡Besos mi amor!«.