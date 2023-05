Comparte

Una nueva polémica fue la que levantó la comunicadora Daniela Aránguiz, luego de que a través de las redes sociales realizara un intercambio de mensajes con su expareja, Jorge Valdivia, donde reveló mensajes privados y hasta una prenda que correspondería a Maite Orsini.

El día de ayer la comunicadora se presentó en el programa «Zona de Estrellas«, donde es panelista, y aclaró la singular situación.

«¿Por qué decidiste hacer estos posteos?«, fue la pregunta que le hizo la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa.

Fue así como Aránguiz inició a explicar que la llevó a esto. «Yo no reacciono si no me hacen algo antes«, partió comentando, para luego sostener que a Jorge Valdivia le tocaba quedarse con sus hijos este fin de semana, lo cual no ocurrió debido a que «se encontraba muy mal».

«Actué como una mamá dolida»

Sin embargo, Daniela Aránguiz afirmó que esta información sobre el exfutbolista, era falsa.»Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre. Ahí empezó mi rabia, porque yo creo que todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida y estar con la persona que uno quiera, pero primero son las responsabilidades».

Respecto a las publicaciones que compartió, hizo un mea culpa y aludió a la imagen que compartió: y que «no debí haber subido«.

Luego prosiguió: «Yo actué como una mamá dolida, muchas chilenas me deben entender. Yo fui una hija de papás separados y mi papá me hizo lo mismo, me dejó esperándolo y Jorge sabe que eso para mí es muy doloroso y vivirlo ahora como madre es peor».

Respecto a los dichos que la catalogan de ‘despechada’, Aránguiz lo reconoció, en parte. «Si la gente me quiere, tiene que quererme por lo que realmente soy, no por un invento de alguien. Y puede ser que tenga un poquito de despechada, un poquito de loca y un poquito de todo lo que dicen, como todas las mujeres, yo creo», sostuvo.

«Doy un paso al costado»

Finalmente, tras repasar la relación con Jorge Valdivia, se refirió al romance que tendría el exfutbolista con la diputada Maite Orsini, señalando que espera que «esté enamorado y se lo deseo de verdad, de todo corazón (…) Que aprenda el significado de la palabra amor, porque amor es sin traición, sin ser infiel, a respetar a otra persona».

Por último, cerró la puerta de manera definitiva a retomar su relación con su expareja: «Esto me da mucha pena porque siento que todos los años que estuve casada con él no valieron de nada (…) Le deseo lo mejor, doy un paso al costado en esta relación, no tengo intenciones de volver«.

Aquí puedes revisar el programa completo: