El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, calificó esta semana como un «poco tensa» por la diferencia que ha tenido con el Gobierno con respecto a la agenda «fast track» de seguridad.

«Ha sido una semana poco tensa, pero yo creo que son las cosas que ocurren cuando uno se compromete a hacer un trabajo en un periodo determinado y cuando uno está convencido que el objetivo final es que aumente en algo la seguridad perdida en nuestro país», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

Según detalló el senador, son 31 los proyectos que las autoridades se comprometieron a priorizar, sin embargo, solo dos se han convertido en leyes, 13 han avanzando en su tramitación y 12 no han sido presentados por el Gobierno.

Por estas cifras, el parlamentario llamó al Ejecutivo a «apurar el tranco», lo que provocó la reacción de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

«La ministra dijo que sí habían cumplido con ese fast track, dos aprobados no es lo mismo que ocho, como ella planteó. Lamentablemente no se han ingresado los proyecto de gobierno», criticó Coloma. Agregó que «si se aprueban dos proyectos de los 31, no es un buen ritmo».

Frente a lo dicho por el Gobierno, el legislador dijo que «me llamó la atención la forma de reaccionar, yo entendía que este era un trabajo mucho más de equipo».

«Yo le digo al ministro Elizalde, que viene llegando a ese cargo, que él no podrá desconocer que cuando se han aprobado dos proyectos de 31, y la ministra dice ocho, yo solo digo que dos no es igual a ocho. Y no me puedo hacer el leso frente a eso y que falten 12 del gobierno, me preocupa«, sostuvo.

«Si los proyecto se presentan, si las indicaciones se hacen, yo espero que sí se aprueben dentro del periodo. Sería muy buena señal que haya capacidad de respuesta de la autoridad frente a estos problemas que son dramáticos«, concluyó Coloma.