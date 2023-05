Comparte

El pasado jueves se emitió el tercer y último capítulo de «Brava«, documental de Claudia Conserva, donde repasa la lucha contra el cáncer que llevaba, registro que ha generado divididos comentarios.

En este último capítulo la animadora se sometió a su última quimioterapia, así como también a la operación en donde se le extirpó el tumor que le quedaba.

«Habrá un patólogo dentro del pabellón, para ver si sacaron toda la zona con cáncer. La biopsia se demora una semana«, señaló la conductora.

Luego continuó: «Me aferré a la medicina y a mi disciplina. Siento que había hecho todo y ya no dependía de mí. Confié y dije ‘uno tiene que pensar que lo lógico, que es que saliera bien’… aunque podía salir mal«.

«Sabía que era muy importante qué dijera la biopsia durante la cirugía y cuando terminó, me dijeron que habían logrado sacar el tumor. El patólogo presente dijo que no había cáncer, pero mi esperanza era que coincidiera con los resultados», añadió.

Así, una vez que le entregaron los resultados, la emoción de Conserva fue total: «Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen restos de cáncer«.

«Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría. Estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!«, cerró feliz la comunicadora.

