Comparte

Alejandro Sanz mantiene en alerta a sus fanáticos y amigos del mundo del espectáculo tras compartir un nuevo mensaje en redes sociales. «No estoy bien», partió señalando el exitoso cantante español.

«No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado«, expresó Sanz en su cuenta de Instagram.

Junto con lo anterior, manifestó: «Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente«.

Finalmente, Sanz explicó que decidió compartir su estado para que otras personas que enfrentan un momento difícil entiendan que no son los únicos, ni están solos.

«Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», comentó.

Las palabras del artista preocuparon rápidamente a sus seguidores en redes sociales, quienes le dedicaron palabras de apoyo en este complejo momento.

«La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, es lo que te hace fuerte. Un abrazo al alma»; «Gracias por ser vulnerable, siendo hombre. Donde muchas veces la sociedad les enseña que siempre deben ser fuertes» y «Es una porquería esa sensación, pero no dura toda la vida. Vas a salir de esta», fueron parte de las respuestas.

Revisa el tuit a continuación: