El fallecimiento del artista urbano Galee Galee abrió todo un debate en torno al cyberbullying y acoso a través de las redes sociales, luego de que el músico recibiera una ‘funa’ previo a su deceso.

En este sentido, el periodista de CHV Roberto Cox reflexionó sobre los odiosos mensajes que recibe en las redes sociales.

«Amo despertar y verte en las mañanas ¿Cómo lo haces para lidiar con la mala onda de las redes sociales?«, fue una de las preguntas que recibió el pasado domingo.

Frente a esto, el comunicador respondió: «la mala onda en redes sociales es infinitamente menor comparada a todo el cariño y buenas vibras que ustedes me hacen llegar«.

Por otro lado, apuntó a los ‘haters’ que le dejan odiosos comentarios: «¿Y los haters? Me encanta que existan. Hasta los extraño cuando no me pute… Son necesarios. Peor sería la indiferencia«.

Aquí puedes ver la publicación: