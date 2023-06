Comparte

El pasado miércoles, en el matinal «Buenos Días a Todos» de TVN enseñaron la íntima conversación entre la animadora María Luisa Godoy y la comunicadora Claudia Conserva, quien recientemente reveló haber vencido el cáncer de mamas que enfrentaba.

En esta entrevista se abordaron diversos puntos, donde uno de estos fue las críticas que se surgieron tras la emisión del documental «Brava», la cual vino en su mayoría de otros pacientes oncológicos.

Recordemos que la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas (Achago), cuestionó la emisión del documental, criticando en específico la línea editorial «que utiliza la hiper dramatización, el sensacionalismo y el morbo«.

La explicación de Claudia Conserva

Respecto a estas críticas que existieron, Conserva inició señalando: «Traté de reflexionar al respecto, porque te voy a ser súper honesta, una de las cosas que me pasó de la forma que me tocó vivir a mí el cáncer, que no es para todos el mismo tratamiento, es que a mí como comunicadora muchas veces me tocó entrevistar a mujeres con cáncer de mama. Me contaban su historia, dolorosa, y yo empatizaba, sin embargo, nunca dimensioné el dolor y por lo que pasó esa mujer».

En la misma línea, continuó: «Yo dije ‘esto hay que mostrarlo’, porque si yo ahora me encuentro con alguien y me dice ‘tuve cáncer’, yo me arrodillo ante esa persona y le digo ‘eres un héroe o una heroína’».

Tras esto, y aludiendo al documental, explicó que «quise ser honesta y mostrar la realidad sin suavizarla, entonces la postura de ciertos pacientes o ciertas fundaciones es el lenguaje bélico o el creer que una persona que muere es un perdedor, en el fondo».

Luego continuó: «Hablaban de ‘hiper dramatización’, y yo decía: ‘Puede ser en el sentido de que mi sufrimiento a lo mejor fue distinto’ y hay otros cánceres que son mucho más llevaderos, que no requieren quimioterapia, radioterapia, que son sólo pastillas».

Finalmente, respecto a los comentarios que catalogaron el documental de «morboso, sensacionalista», reaccionó señalando: «Dije como ‘qué loco’, porque mi intención es todo lo contrario, mostrarle al resto de la gente que ‘esto es así de heavy, es tremendo, esto es un infierno, así se vive el cáncer’. No para todos, pero así me tocó a mí».

