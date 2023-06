Comparte

En un nuevo capítulo de «Las Indomables», Catalina Pulido y Patricia Maldonado recibieron un inesperado comentario por parte de uno de los espectadores del programa online.

Esto, luego de que el cibernauta aludiera a la denuncia por abuso sexual que enfrenta el padre del senador UDI, Javier Macaya.

«Se hacen l@s weones en este chat con Macaya», redactó el usuario, mensaje que fue visto por la actriz, quien le respondió: «No, no hacemos los hue… con esa noticia, pero mientras no haya sentencia, no lo vamos a decir«.

Tras esto, la ex «Mucho Gusto» respaldó las palabras de Pulido: «Correcto. Quiero aclarar algo. Yo no me hago la hue…, compadre. Le voy a decir una sola cosa: mientras no se le encuentre culpable, es inocente«.

Luego, con una evidente molestia, Paty Maldonado sumó: «Si nosotros hacemos una denuncia aquí, nos cierran el canal y nos meten una querella… ¿Usted nos va a pagar el abogado? Si no somos hue… poh«.

«Cuando llegue la noticia, comprobada, que efectivamente este personaje está metido en este lío, nosotras lo decimos. Para que le quede claro«, cerró.