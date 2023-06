Comparte

La mañana del viernes 9 de junio Patricia Maldonado sufrió un grave accidente automovilístico. El vehículo de la comunicadora se volcó a la altura del kilómetro 28 de la Ruta 68 e impactó con la berma.

El grave hecho fue presenciado por varios automovilistas que se detuvieron para ayudar, entre ellos Elizabeth Galleguillos, enfermera que trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

«Iba por la pista del medio, porque son tres pistas. En una curva el auto se fue al costado, llegó hasta un banco de arena en donde está la berma y chocó contra el cerro, anduvo unos metros por el cerro con el auto de lado, digamos, se dio tres vueltas en el aire y después cayó al suelo«, relató la profesional en conversación con Las Últimas Noticias.

Elizabeth apoyó a Maldonado tras el accidente y realizó los primeros chequeos para constatar el estado de la afectada.

«La calmé porque estaba un poquito histérica, en shock. Me acerqué, le dije que era enfermera y conversamos un ratito. Yo también estaba nerviosa, porque su auto casi me pega a mí. Se quejaba bastante de dolor de cuello y espalda«, explicó.

Junto con lo anterior, destacó: «Hizo hasta un chiste porque le dije que tenía una contusión en un ojo. Me preguntó si tenía el ojo puesto. Le dije que sí. ‘Ah está todo bien, entonces’, me respondió. Me dio mucha risa, me sorprendió que mantuviera el humor«.

«Creo que tuvo mucha suerte la señora de que no le pasara nada, porque fue un accidente grave, voló por el aire», cerró la profesional de la salud.