En el último capítulo de «Que te lo Digo», programa digital del periodista Sergio Rojas, contó algunos rumores sobre la vida de Daniela Aránguiz, asegurando que la panelista de «Zona de Estrellas» enfrentaría problemas económicos.

«Es multimega hipermillonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez», afirmó en la ocasión el comunicador.

Luego, Rojas incluso narró que «amigos me han contado cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez. Efectivamente, puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada. Por eso le anda diciendo a Jorge (Valdivia) públicamente que le cortó la mesada y que no le está dando la plata para el supermercado de los niños».

La réplica de Daniela Aránguiz

Como era de esperar, estos dichos generaron una réplica de la comunicadora, quien ocupó su participación en «Zona de Estrellas» para responder los dichos.

La situación se dio luego de que el conductor, Mario Velasco, bromeara con que no tenía dinero, sosteniendo que el equipo le pagó su parte en un restorán.

Así, Aránguiz expresó: «Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más«.

Por último, la comunicadora arremetió contra el periodista, y sostuvo: «Es feo que él hable de eso, y aparte es mentira. De verdad que es feo», cerró.