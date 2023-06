Comparte

Una inesperada confesión fue la que realizó el animador José Miguel Viñuela en el programa «Tal Cual», espacio de TV+, luego de que apuntara a una infidelidad.

«A mi juicio, cuando tú tienes una amante, encuentro que tu cabeza vive estresada de que no te pillen«, manifestó en un inicio.

Luego continuó, y recordó su experiencia: «Una vez tuve una amante, pero fue por un accidente (…) llegó y no me di cuenta. Estaba pololeando, fue una sola vez«.

Tras esto, reveló: «Debo reconocer que estaba en una relación y me enganché con otra persona».

«No lo pasé bien»

Respecto a esta infidelidad, sostuvo que «para haber llegado a tener una amante, es porque realmente sentí que me enganché de ella, no fue por calentura, fue por sentimiento. Sentía que estaba enamorado de las dos y no sabía cómo salir de eso», señalando que en aquel entonces tenía «veintitantos».

Finalmente, José Miguel Viñuela reflexionó: «Lo único que quiero decir con esto es que no lo pasé bien, porque vivía estresado, uno anda partido en dos y eso te destruye la vida«.