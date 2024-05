Comparte

Lejos de terminar se encuentra la polémica de Francisco Kaminski, Carla Jara y Camila Andrade.

Esto, luego de que el pasado domingo el locutor radial participara en “Podemos Hablar” de CHV, donde contó su verdad respecto a su mediático quiebre con Carla Jara, en medio de rumores de infidelidad con Camila Andrade.

Y ahora, un nuevo antecedente fue expuesto en el programa “Sígueme”, donde sostuvieron que la familia de la ex Miss Chile no estaría del lado de Kaminski.

“La mamá de Camila estaba de cumpleaños, se lo celebraron ayer (domingo), en un almuerzo familiar. Y Camila, junto a Francisco, estaban comprando el regalo. Francisco no participó de ese almuerzo, solo acompañó a Camila a comprar, no sé quién pagó. Pero, Francisco no estaba en ese almuerzo, sigue siendo persona non grata, no es bienvenido“, desclasificó la periodista Cecilia Gutiérrez.

Luego prosiguió y sostuvo que Camila debió asistir sola al cumpleaños. “Esto marca un quiebre familiar para ella, así como Francisco se alejó de su círculo y sus amigos, ella también está con su familia quebrada, porque sobre todo les molestaba mucho que él diera la entrevista el mismo día del cumpleaños”, repasó.

Los motivos del rechazo de la familia de Camila Andrade

Tras esto, Gutiérrez profundizó en por qué la familia de la comunicadora rechazaría a Kaminski, lo cual no tendría que ver en que se tratase de un hombre casado, sino por sus millonarias deudas.

“La familia de Camila le advirtió inmediatamente ‘oye ten ojo, porque este tipo tiene deudas’“, afirmó la comunicadora.

En el mismo sentido, sostuvo que en un inicio Andrade “lo negaba y decía que todo esto era falso, le dijeron ‘ojo que este tipo tiene mala fama de que anda pidiendo plata, que le queda debiendo a las ex’, pero ella prefirió no creer“.

Por último, expresó: “Con la Edith (su expareja) todas esas deudas están judicializadas, no es un rumor. Están en tribunales todas esas causas, por más de 400 millones pesos, pero quedaron en nada. Pasó el tiempo y él se tiró a la quiebra con varias empresas”.