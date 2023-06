Comparte

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, dijo este miércoles que la renuncia de Fernando Araos como titular de la Subsecretaría de Redes Asistenciales «descomprimió el ambiente político».

«Eso fue notorio ayer (martes) en la sesión especial que había con la ministra de salud, Ximena Aguilera. Se notó en el ambiente que se distendió la tensión política que había«, afirmó el parlamentario en conversación con «La Mañana de Agricultura».

Bajo ese contexto, aseveró que esta situación comenzó como «una crisis sanitaria», pero que a medida que pasaron los días «se convirtió en una crisis política».

Al ser consultado sobre la gestión de Araos ante la crisis sanitaria que está atravesando el país, Aedo considera «había mucha responsabilidad» del ahora exsubsecretario de Redes Asistenciales. «Esta situación fue ampliamente anunciada, lo quiero decir con mucha responsabilidad, se advirtió a partir del 18 de mayo, por lo menos desde la región del Biobío», señaló el diputado DC.

Sobre si existe sesgo político en la actual administración ante el no llamado a la Clínica Las Condes, opinó que «no todo el mundo tiene ese seso en el Gobierno, tampoco quiero ser injusto».

«No tengo ninguna duda que la ministra del Interior, Carolina Tohá, no tiene ni de cerca ese sesgo, por eso es capaz de reconocer abiertamente que esto fue un «error» de no llamar a un centro de salud privada, en este caso una clínica», aseveró.

Sin embargo, indicó que «hay otros sectores políticos sí y uno los ha visto en La Moneda. Me ha tocado convivir con ellos en la Comisión de Salud, ver como han hecho esfuerzos enormes, por ejemplo destruir la salud privada».

Ve aquí la entrevista completa: