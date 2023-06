Comparte

Hace unos días Ignacia Michelson lanzó duras acusaciones en contra de Valentina Roth y su pareja, sosteniendo que se habrían contactado con su expareja, el músico Marcianeke, para hablar mal de ella.

«Cuando yo terminé con el Mati, la muy pendeja lo llama, y no habla ella, habla su marido, con ella al lado. Habla cosas de que yo era esto, que era lo otro, que aquí que allá», inició descargándose Michelson a través de sus redes.

Luego incluso aseveró: «¿Ustedes son pendejos que creen que porque una mujer está embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia«.

Las palabras de la exchica reality no tardaron en llegar a Vale Roth y su pareja, quienes no optaron por guardar silencio, y le respondieron a la modelo con todo.

La respuesta de Vale Roth

«Pueden cachar que estoy estresada y con mucha pena en estos momentos. No me había querido referir al tema porque ya estamos en otra, tengo la cabeza en otra, preocupada de nuestra hija«, inició Roth, aludiendo al delicado estado de salud de su bebé.

Luego continuó: «Ya se ha subido por todos lados lo que habló la Ignacia, diciendo que yo la acosaba, que yo llamé al Marcianeke, cuando no es así. A mi me gustan que muestren pruebas y no ha mostrado ni una sola prueba, y si muestra alguna prueba, borra para su favor«.

«Miguel lo único que ha hecho es defenderme, porque ella empezó a hablarle mal de mi (…) ya a Miguel como que lo están dejando mal parado solamente porque me defendió a mi», repasó luego, aludiendo a su pareja.

«La Ignacia lo único que ha hecho es tirarnos mierda, hace live tras otro, en este momento. ¿Por qué no lo contó hace dos semanas que pasó eso?«, añadió.

Pareja de Vale Roth confesó haber hablado con Marcianeke

En la misma línea, la pareja de Roth, Miguel de la Fuente, reconoció haber hablado con Marcianeke luego de que terminara con Michelson: «Yo lo único que hice fue advertir a este cantante urbano, el tipo de persona que era«.

Vale Roth, por su lado, le pidió a Michelson que terminara con esta polémica: «Estamos pasando un momento súper delicado, entonces para tu show, para tu hueve… Porque nosotros somos muy fuertes como pareja, una relación sana, real, rica, hermosa, preciosa».

Tras esto, Miguel enseñó algunos pantallazos de supuestos mensajes que le habría enviado Ignacia Michelson, asegurando que tenía incluso más en Instagram.

«Que me has hecho reír, no podí’ estar con la Vale Roth (…) pensé que eras hue… pero nunca tanto (…) Te gustan las put…», fue parte de lo que se deja ver en los pantallazos.

