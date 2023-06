Comparte

Tras cuatro años de relación, el romance entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz llegó a su fin.

La situación se dio a conocer el pasado fin de semana, luego de que a través de las redes sociales se viralizara un registro en donde el periodista de CHV aparece besando a otra mujer en un evento.

Si bien en primer lugar se habló de una infidelidad, fue el propio comunicador quien emitió un comunicado, y aclaró que su relación con la ‘Fiera’ había finalizado con anterioridad.

Ahora, quien habló sobre el tema, fue Pamela Díaz, quien en conversación con LUN habló de sus primeros días como soltera, tras largos años con el periodista.

«Yo elijo todos los días ser feliz. Entonces, no me van a ver llorando. Lloro en mi casa», inició comentando, afirmando que «no ando triste por la vida. Son dos o tres días lo que me dura (la tristeza)«.

«Él tenía que pasar en mi vida y eso fue no más»

Luego le quito peso al asunto, señalando que «hay cosas en la sociedad que están más difíciles que lo mío. Es sólo cuestión de ver lo que pasó con el tema del agua, de la lluvia. Lo mío es algo simple«.

«Siempre voy a estar bien. Mientras tenga manos y pies, no tengo ningún drama», afirmó luego.

Finalmente, Díaz no entregó más detalles sobre el motivo de su ruptura, manteniendo solo positivas palabras para el periodista: «Es un gallo bacán e increíble, aprendí muchísimas cosas«, sostuvo.

Por otro lado, sostuvo que la idea sería quedar como amigos «si es que se da (…) Y nos verán de la misma forma, en buena onda. Ese es mi plan».

Por último, reflexionó: «Yo creo que él tenía que pasar en mi vida y eso fue nomás«.