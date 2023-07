Comparte

Máximo Menem recibió una serie de críticas tras compartir un video en su cuenta de Instagram. En el registro, el hijo de Cecilia Bolocco realiza una peligrosa maniobra.

«Un poco del 2023…», escribió Máximo en la públicación donde es posible verlo en varios momentos. El primero es un video donde se lanza al mar en medio de un roquerío.

La publicación preocupó a los internautas, quienes realizaron diversos llamados de atención en los comentarios. Además, le pidieron no preocupar a su madre y ser más «responsable».

«No merece aplausos ni vitores, eso es ser irresponsable«; «Sufrimos todos con tu mamá cuando estuviste enfermo. Quiérete un poquito, no te tires de esos lugares peligrosos»; «Cuida tu vida. No te arriesgues innecesariamente por hacer una pirueta bacán»; «Muy cerca de la roca😒. Cuide su vida, mire que la mamá es la que más sufre con estos hechos» y «Con la vida no se juega y lo sabes mejor que muchos», fueron parte de los comentarios.

Revisa el registro: