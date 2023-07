Comparte

El comediante Iván Arenas recientemente afirmó que el músico nacional Dj Méndez le debería la considerable suma de $70 millones, lo que generó gran polémica.

Si bien el músico afirmó que esto es mentira, e incluso habló de una posible demanda, el «Profesor Rossa» reafirmó sus palabras y incluso señaló que más rostros le deberían dinero.

Esta información fue expuesta en el programa «Es la hora de tu Podcast», programa conducido por Willy Sabor y Dj Lolito, donde participó Arenas el pasado jueves.

Los 180 millones de pesos que le deberían

«Hay un señor Valenzuela, en Rancagua, que me debe 70 más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela», afirmó en el espacio digital.

Luego continuó: «Y voy a decir otra cosa peor, nunca he hecho esto, hay un señor de la radio que me contrató para ‘el Cariola’ y no me pagó la actuación, ‘Spider G’».

Sus dichos continuaron y sostuvo que «el representante de artistas, el señor Mena, me debe 3 millones más«.

Finalmente, sumando y sumando, afirmó que la deuda llegaría a «180 millones de pesos ya».

Por último, se refirió a por qué habría prestado tanto dinero, explicando que: «¿Sabes lo que pasa, por qué lo digo? Porque uno lo oculta, los tapa, los ayuda, los quiere y después…«.

Aquí puedes ver el momento: