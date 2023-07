Comparte

Recientemente, Laura Prieto participó del programa “Claudia Conversa” en TV+ y habló sobre diferentes aristas de su vida.

Uno de ellos, fue los comentarios que recibe en sus redes sociales, los cuales a veces la logran descolocar y enojarla de gran manera.

En ese sentido, confesó que una vez no se aguantó y le contestó a un cibernauta que le envió un mensaje por chat privado.

“El otro día me hicieron un comentario por DM y me dio mucha rabia, porque no es nada identificado a lo que yo soy”, reveló.

Prieto habría subido una publicación comentando que le había tocado trabajar bastante y frente a ello, un cibernauta le escribió lo siguiente:

“Al fin sabes lo que es trabajarle un día a alguien”.

Ella se molestó mucho por esta ofensa, puesto que enfatizó en que desde siempre ha sido una mujer muy independiente y trabajadora.

“Si hay algo que soy es una mujer independiente, que trabajo desde muy temprano y gestiono muchos proyectos. Me dio rabia y le respondí”, expresó.

Finalmente, aclaró que el comentario venía de una cuenta que acostumbrar a mandarle mensajes de odio y críticas, porque lo que aseguró que hay mucha gente que solo quiere un poco de atención.