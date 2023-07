Comparte

Recientemente, Coté López abrió su corazón en las redes sociales y se refirió a la recepción que le da la gente en los espacios públicos.

Por medio de una historia de Instagram, la empresaria contó que fue al supermercado con sus hijos y la pararon en un par de ocasiones para saludarla y darle palabras de amor.

“Me llevé una hermosa sorpresa (…) mucha gente amorosa que se me acercó (lo que yo siempre agradezco), pero hoy en particular en un lapso corto 3 personas me dijeron: eres mucho más linda que en Ista o TikTok”, comenzó relatando.

Luego, comentó que justo en los últimos dos días no había dormido, porque tenía mucho trabajo y que estas muestras de cariño le subieron mucho ella ánimo.

Por ello, le dio las gracias a todas las personas que la quieren y se dan el tiempo de darle cariño.

En la misma línea, extendió los agradecimientos a una chica de un restaurante que también fue amable con ella.

“Gracias de corazón”, cerró la modelo e influencer.