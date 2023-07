Comparte

Uno de los nombres que sonó fuerte cuando se anunció el reality Gran Hermano, fue el de la influencer nacional Naya Fácil, donde sus seguidores aseguraron que sería un buen personaje para el programa de CHV.

No obstante, esto solo quedó como un anhelo por parte de sus fanáticos, pues su nombre no fue nominado entre los 18 participantes iniciales que compusieron el reality.

Ahora la influencer reveló durante esta semana que sí existió la posibilidad de participar, pero habría sido ella quien se negó a unirse al programa.

«Yo pensaba que había competencias físicas, porque yo no soy así. Y después me arrepentí, porque no sabía que era sólo hue… estar encerrado y no hacer prácticamente nada«, relató en conversación con el programa «Vamo’ a Calmarno».

Sin embargo, poco duró este arrepentimiento. Esto, luego de que se enterara de cuánto dinero le pagaban a los participantes.

«Gano más que eso…»

«Dije, por esta plata… ganan entre un palo y 4 palos, por los 4 meses«, afirmó, aunque no sabía si esta cifra era mensual o por todo el tiempo encerrados.

Luego prosiguió: «Pero exponer tu vida a ese nivel… yo, gracias a Dios, gano más que eso con las redes sociales«.

Por último, reveló cuál sería el monto que tendrían que pagarla para que se una a un reality. «Mi precio son $50 millones«, reveló, «si no, no me meno a un reality a exponer mi vida».

Aquí puedes revisar la entrevista: