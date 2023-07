Comparte

Grave fue la situación que experimentó la influencer nacional Naya Fácil, luego de que experimentara una emergencia en su parte íntima con dos tampones que le habrían quedado en su interior, situación que le produjo pánico.

«Ctm se me quedaron 2 tampones metidos en el cho… me voy a urgencias ahora«, inició contándole a sus seguidores a través de Twitter, visiblemente afectada.

Luego explicó que la situación se originó tras un exceso de alcohol, tal como se logró ver en otro video que compartió y por lo que fue bastante criticada, ya que se mostró conduciendo.

En la misma línea, a través de sus historias de Instagram, manifestó: «Me duele demasiado… Estoy demasiado nerviosa, ni cuando me operé estaba tan nerviosa… Todo por andar curá como pic…«.

«Tengo mucha rabia»

Tras esto, narró que llegó a una clínica con el fin de que traten su problema, pero no habría recibido un buen trato, acusando al ginecólogo de no entregarle una buena atención.

«No van a creer la hue… que me acaba de pasar… Ustedes vieron el video de Twitter, el que acabo de subir del Tampax, se ven, los toqué yo. Acaba de venir el ginecólogo, súper pesado, demasiado. Me mete los dedos y me dice ‘no tienes nada…lo que se ve es tu cuello uterino’. Le mostré el video y me dice que ‘no’«, aseguró en sus redes.

Luego continuó: «Me voy de acá, me voy a otra clínica. El ginecólogo conche… que me atendió, Alan Torres. Llega y me dice que no tengo nada, si lo vi, le mostré el video. Tengo mucha rabia«.

«¿Saben por qué me atendieron mal acá? Porque me hicieron borrar el video cuando un niño me pidió una foto. Me dicen ‘Naya, no puedes grabar’, cuando ellos mismos me están pidiendo fotos. Entró el señor super pesado», aseveró.

Por último, le pidió ayuda a sus followers con el fin de realizar un reclamo más formal: «Esta hue…que me acaba de hacer me va a provocar la media infección. Antes de ponerme una máquina, llegó y me metió los dedos, me los empujó. Le dije ‘¿Por qué los está empujando?’, me dice ‘si no tenís nada’. Más encima me dice por qué no vine mañana, por qué viene ahora. Es urgencia, uno está pagando el servicio«.

La actualización de Naya Fácil

Finalmente, horas más tarde reveló que acudió a otra clínica, donde la atendieron como corresponde.

«Me hicieron lo que en la primera clínica claramente no me hicieron para nada, una eco, para ver si no tenía nada más y quedó todo súper bien«, señaló.

Luego, tras repasar una vez más al ginecólogo que la atención, reflexionó: «Ésta ha sido de las cosas más tragicómicas que me han pasado en la vida. Cada huea que me pasa chiquillos. Me hicieron la eco y quedé más tranquila, dolió sí«.