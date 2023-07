Comparte

Los seguidores de Gran Hermano están expectantes a que comience el capítulo de hoy, puesto que promete ser uno de los más “entretenidos” porque una de las participantes hará una gran confesión.

Trinidad Cerda, la participante de 34 años que ha logrado conquistar a los televidentes, se dirigió al confesionario para hablar con “la voz” y contarle algo que la tiene complicada.

En un adelanto que compartió Chilevisión, la azafata comenta que necesita contarle su verdad a sus compañeros, para que ellos entiendan su forma de ser y su sensibilidad.

“Gran Hermano te quiero hacer una pregunta, no sé si me equivoqué o no con la situación que pasó, pero me siento muy mal“, dijo en primera instancia.

Luego, agregó que “creo que es necesario para mí, que mis compañeros entiendan quizás por qué soy tan insegura (…) ¿Crees que debería guardar la calma o contarle a mis compañeros mi historia para que quizás entiendan?”.

En el registro se le puede ver hablando muy afectada, mientras lloraba y se tocaba su rostro.

Cabe mencionar que, toda esta situación fue a raíz de unas supuestas burlas que recibió de parte de Maite Phillips y Viviana Acevedo.