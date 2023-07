Comparte

Durante la jornada de ayer, la participante de Gran Hermano, Trinidad, realizó una extensa confesión donde reveló que nació con otro género, aclarando que es una mujer trans.

La concursante de 34 años emocionó a sus compañeros con su sensible relato, repasando la discriminación que vivió cuando era niña, lo cual incluso quebró a varios de sus colegas de encierro en el programa de telerrealidad.

Tras esta confesión, se generaron varios comentarios por parte de los integrantes, donde la mayoría empatizo con Trinidad. Sin embargo, los dichos de Maite generaron bastante polémica.

Las palabras de Maite contra Trinidad

Momentos después de lo ocurrido, Maite conversó con Viviana y Fran, señalando y explicando que para ella el pasado de alguien no justifica sus acciones, por lo que mantiene sus votos para nominar a Trinidad.

«De verdad es que mis votos no cambian en absoluto tampoco. No, no he dicho absolutamente nada. Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas, podrías justificar todo«, manifestó Maite.

Las palabras de la joven de 22 años no pasaron nada desapercibidas en las redes sociales, donde muchos la trataron de «vibora».

«Maite, no te soporto«, «Maite destilando veneno«, «Eres una pésima persona, te odio» y «Vergüenza ajena me da«, se dejó leer en las redes sociales.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios:

NO SOPORTO MAS A ESTA TIPA QUE VERGUENZA AJENA ME DA #GranhermanoCHV pic.twitter.com/0e1QoZnMif — z (@lieslow) July 12, 2023

MAITE CULIA ERES UNA PESIMA PERSONA TE ODIO #GranHermanoCHV pic.twitter.com/7vZGZmXM6F — VC (@vcdepolo) July 12, 2023

la cara de pesada de la maite mientras la trini cuenta algo importante hace que la deteste más #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Z9AKOW8Wxy — vni (@tsujiix) July 12, 2023

Contrastes: Lucas demostrando humanidad y Maite destilando veneno como si nada con Francisca y Vivi.

Clarisimo quién es la hija de puta principal que está dentro de ese reality.#GranHermanoCHV pic.twitter.com/fmOkleMWH9 — Rodolfo Figueroa (@YoSoyFito_) July 12, 2023

#GranHermanoChile QUE RABIA Y VERGÜENZA ME DA LA MAITE Y SU 0 EMPATÍA. Trini eres un sol, gracias por visibilizar un tema que aún sigue en tabú 🤍 pic.twitter.com/RcD5DtbCGI — Constanza Quezada (@Conitamichimiau) July 12, 2023