El delantero chileno Ben Brereton fue presentado oficialmente en el Villarreal y atendió a los medios de comunicación por primera vez desde su llegada a España. Big Ben se refirió a los desafíos en esta nueva etapa de su carrera, a su llegada al submarino amarillo y a la historia del club con figuras del fútbol chileno.

En su presentación, Brereton partió agradeciendo el recibimiento que ha tenido en España y aseguró que “tengo muchas ganas y mucha ilusión con mi familia. Es un logro estar en un equipo tan grande, tengo muchas ganas de empezar”.

“El estilo de juego es diferente, es mejor y se nota mucho la calidad técnica en los entrenamientos. Hay mucha calidad. La Championship es una liga agresiva y muy física, pero también aquí los entrenamientos han sido muy físicos y competitivos”, aseguró el delantero.

Brereton tuvo palabras para su experiencia con la selección chilena. “Siempre he sabido que mi madre es chilena y cuando era niña fue de Chile a Inglaterra y no hablaba mucho inglés. Desde que la selección chilena me llamó ha sido todo muy fácil, es un país fantástico y estoy intentando aprender castellano”, indicó.

“He hablado con el entrenador y hemos tenido conversaciones sobre dónde voy a jugar. Para mí lo importante es que yo juegue donde él quiera que juegue. Puedo jugar en la banda izquierda, en la derecha, de delantero centro. En el Blackburn jugaba en todas esas posiciones también”, añadió.

“Conozco la historia de la Champions con Pellegrini y sé que también han habido varios jugadores chilenos que han jugado en el Villarreal. Es un club con vínculos a Chile y tengo muchas ganas de empezar y me ilusiona mucho este reto”, señaló respecto de la relación entre el Villarreal y nuestro país.

“Quería llegar lo antes posible. Para mí es un club increíble que no podía rechazar. Me han dado una muy buena bienvenida. Es la primera vez que voy a jugar en el fútbol europeo y eso me motivó a venir aquí. También el enlace español con Chile, me ayuda que voy a aprender el idioma. Este es un equipo tan grande que no podía rechazar”, expresó el delantero.

Sobre sus metas en el submarino amarillo, Brereton señaló que “mi objetivo es conocer a todo el mundo en el club e intentar jugar lo máximo posible. Como soy delantero, todo se trata de números: asistencias, goles, eso es lo que quiero hacer en Villarreal”.