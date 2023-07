Comparte

Hace unos cuantos días el comediante Iván Arenas, recordado por su personaje de Profesor Rossa, afirmó que el músico nacional Dj Méndez le debía una suma nada menor de $70 millones, situación que causó bastante polémica.

De hecho, el propio autor de «Estocolmo» se refirió al tema, negando esta deuda e incluso anunciando acciones legales en contra de Arenas.

Ahora Iván Arenas, en una nueva edición del programa de YouTube que conduce Willy Sabor, «Es la hora de tu podcast», aclaró la situación.

La explicación de Iván Arenas

En el programa, finalmente sostuvo que nunca hubo una deuda con Dj Méndez. «Reconozco que dije en un programa anterior con Willy (Sabor) en que dije que había una deuda con un amigo, el DJ Méndez, que había una mezcla con una buena cantidad de dinero, pero hicimos las averiguaciones correspondientes, conversé con DJ Méndez directamente y ambos, entre los dos- perdonen que sea redundante- llegamos a la conclusión de que, en realidad, él no estaba metido en esto y que era la producción«, explicó.

Luego Arenas continuó: «Lógico, él trabajaba con una productora y fue esta la que hizo el negocio (…) Lo lamento, pero el DJ Méndez no está involucrado y recae toda mi queja sobre la producción«.

Finalmente, señaló que no continuará con este tema. «Ya no quiero seguir hablando de esto, creo que se agrandó. Los medios aprovecharon el momento (…) Yo lo doy como caso perdido, caso cerrado, plata perdida«, para luego recalcar que el músico no tendría relación con su acusación: «Y el Dj no está involucrado».

