Paty Maldonado participó como invitada en el programa Podemos Hablar y contó en profundidad todas las secuelas que tuvo después del accidente.

En primera instancia, la opinóloga se refirió a los primeros minutos luego de estrellar su vehículo en la Ruta 68 cuando iba en dirección a Santiago.

“Yo nunca tuve dolor”, confesó Maldonado, posteriormente mencionó que ella perdió la noción en un momento y que le está ocurriendo un fenómeno, puesto que con el paso de los días se va acordando de algunos sucesos.

Respecto a ello, aseguró que “recuerdo que un hombre se metió por una ventana el auto y él tomaba la mano mía para decirme que estaba bien (…) me encantaría verlo y saber quién es, porque él se dedicó a calmarme y darme tranquilidad”.

Luego, sostuvo que ella jamás se quedó dormida y que no se explica lo que pasó, ya que ella iba practicando su monólogo, entonces iba despierta conversando sola.

Por otra parte, habló sobre su recuperación y comentó que “me sentía indefensa, inválida, dependiente”.

Asimismo agregó “si hay algo que me molesta en la vida es depender, pucha que es terrible (…) yo ahora solo puedo mover el cuello hasta aquí, por eso pido la silla giratoria”.

También, comentó que tenía dolores en la cintura, la espalda, la cervical, por lo que le costaba bañarse y realizar ciertas tareas diarias.

“Pasé varias noches en vela, todo esto a mí no me hace nada, porque de día puedo ver el sol, la lluvia, porque estoy viva”, sostuvo.

¿Cambió su forma de ser?

Tras ello, Jean Philippe Cretton le preguntó si ella había cambiado su forma de ser después de este traumático episodio, haciendo alusión a su forma en la que opina y genera polémicas o enemistades.

Frente a ello, la “maldito” contestó que no piensa cambiar y concluyó con la siguiente frase “A mi me parieron así y así voy a morir, nunca he tirado el traste para las moras (…) es mi opinión y es tan respetable como la tuya y las de otros”.