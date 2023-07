Comparte

“Papá, por favor no nos dejes ahora”. Eduardo Cruz Johnson habló sobre el infarto al miocardio que sufrió a causa del estrés, que lo tuvo al borde de perder la vida en 2017.

En conversación con “Podemos Hablar”, el comunicador reveló la abrumante carga laboral que padecía como jefe de una empresa de merchandising y los abusos que cometía hacia sus empleados, lo que terminó traduciéndose en graves problemas de salud.

“Hubo un día que yo me recuesto en mi dormitorio. Mi hijo, que es kinesiólogo, en un momento llega y me encuentra en la cama y me dice ‘papá, ¿qué te pasa?’ (…) ‘pero papá, levanta los brazos’ (…), ‘los pies’”, repasa.

Tras cartón, relata que el hijo lo examinó y lo llevó de urgencia a la clínica y en el traslado el kinesiólogo le repetía: “papá, no te vayas todavía. Papá, por favor no nos dejes ahora”.

“Me tienden en la cama y lo único que yo veo es una cosa azul que se viene a la cara y no supe más de mí en una semana. Coma inducido”, señaló el comunicador, quien explicó: “me hacen una operación al corazón, fue un infarto al miocardio”.