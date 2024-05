Arsenal sigue en carrera por la Premier League. Los Gunners derrotaron por la mínima a Manchester United en Old Trafford y encendieron la definición del torneo.

El elenco dirigido por Mikel Arteta encontró el único gol del partido a los 20 minutos, luego que Leandro Trossard recibiera un balón desde la derecha y la punteara para decretar el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, el elenco londinense se posicionó como momentáneo líder del certamen con 86 puntos. Manchester City, en tanto, quedó relegado al segundo puesto con 85 unidades, pero con un partido menos.

Los ciudadanos se pondrán al día con su duelo pendiente este martes 14 de mayo, cuando visiten a Tottenham a las 15:00 horas.

La definición de la Premier League, en tanto, está prevista para el 19 de mayo, cuando Manchester City reciba a West Ham y Arsenal haga lo propio con Everton. Partidos que se jugarán en simultáneo desde las 11:00 horas de nuestro país.

