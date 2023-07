Comparte

Gran revuelo ha causado las imágenes en que Maite comete posible acoso hacia Lucas en Gran Hermano, tanto así que los fanáticos del programa crearon una campaña para denunciar ante el Consejo Nacional de Televisión.

Sobre estas denuncias se refirió la propia animadora del espacio, Francisca García-Huidobro, quien fue clara al señalar que “no es bueno”.

Por medio de su cuenta de Instagram comenzó señalando que “Mis opiniones las tengo, por supuesto, pero trato de guardarlas para el programa de televisión”, partió diciendo en sus historias”.

“Me parece que lo que está haciendo Fran no es bueno, no me lo parece. Me parece que no está bien. Si fuera un hombre sería muy distinto, En eso les doy absolutamente el voto”, agregó.