Comparte

Durante las últimas semanas el reality «Gran Hermano» ha escalado en términos de conflicto, luego de que la tensión de los participantes solo va en aumento.

Y así, una de las concursantes, Jennifer Galvarini, también conocida como la ‘Pincoya’, realizó una grave denuncia sobre uno de los participantes, el cual supuestamente la habría amenazado.

Si bien el momento no fue registrado en las transmisiones de Pluto TV, fue la mujer oriunda de Chiloé quien desclasificó el momento en conversación con su compañera Trinidad, sosteniendo que un hombre le ofreció una pelea fuera del estudio.

«Yo le dije: ‘Ya, pero cuando tú salgas de acá y me quieras pegar a mí, no te atreverías a tocarme un pelo porque no ando sola, yo por lo menos puedo andar sola en la calle, no sé si tú. Ten cuidado con tus palabras, porque si me estás ofreciendo que me vas a pegar… yo tengo gente que me defiende, y te va a salir el tiro por la culata», señaló la Pincoya de inicio.

Ante esto, el compañero que sería hombre, le habría respondido: «Qué cuma eres». «Si el hueón me está ofreciendo que me va a sacar la chucha porque soy mujer y me ve sola, que no se confunda el loco. Porque si eres machito para algunas hueás, tienes que ser machito para todas. Entonces puta, el hueón no mide en pelarme, en decirme hueás, o cuando está cagado del hambre», añadió luego Jennifer.

«Maricón y mala clase»

En la misma línea, la Pincoya sostuvo que si bien no tiene mala relación con este compañero, no soportaría sus amenazas: «Maricón y mala clase, esa gente así a mí no me gusta. Yo ninguna mala onda con el loco, pero que a mí no se me tuerza. ¿Cómo me va a ofrecer palmetazos? Y no tiene por qué hacerlo«, afirmó.

«A mí no me vengan con hueás. Yo con él no he sido mala onda, pero sí él ha mostrado que es mala clase, porque cuando tiene se olvida de uno, pero uno se tiene que acordar de él. Yo no soy maricona, no soy mala clase ni mala leche, pero no voy a dejar que me pongan la pata encima«, cerró por último la participante.