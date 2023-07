Comparte

Pablo Solari realizó una particular confesión. El atacante argentino reveló que “no era muy profesional” antes de su arribo a River Plate. Esto provocó sorpresa, particularmente en los hinchas de Colo-Colo, club que defendió entre 2020 y 2022.

“Apenas llegué a River era alguien que jugaba a la pelota no más, no era muy profesional que digamos. No les daba mucha importancia a muchos factores que hoy sí. Tanto en la alimentación como en el entrenamiento afuera en mi casa. Hoy aprendí a comer por así decirlo, me alimento de gran manera. Me siento mucho mejor y más cómodo con mi cuerpo”, dijo en diálogo con ESPN.

“Son cosas muy importantes, que cuando uno recién arranca no les da mucha importancia. Yo conversé con los más grandes, con los referentes, les pedí un consejo porque no me venía sintiendo bien ni pleno y creo que eso me dio herramientas que antes no tenía. Ahora me voy sintiendo más cómodo dentro de la cancha, aunque eso no quita que tengo que hacer goles”, agregó.

Por último, afirmó que “estar en un club como River te exige mucho, te exige vivir para el club. Tienes que vivirlo de esa manera, porque de otra forma no aguantes el ritmo de lo que exige el club, los entrenadores y los preparadores físicos. La intensidad es muy alta y hay que estar preparado en todos los detalles”.