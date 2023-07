Comparte

En los últimos días, la producción de Gran Hermano ha recibido varias críticas por los maltratos que estaría recibiendo la mascota del reality y por la forma de llevar esta problemática.

Sin duda esta situación no ha pasado desapercibida y uno que siente un gran amor por los animales, José Antonio Neme, no calló y dio su opinión “sin filtro” sobre esta situación.

En primera instancia, comentó en general el formato de estos programas y sostuvo lo siguiente:

“Yo no veo mucha televisión y menos reality, porque es un formato que no me interesa. Nunca animaría un reality».

Asimismo, agregó «creo que gente encerrada en una casa se vio hace 20 o 30 años y funcionaba. Ver gente encerrada en una casa haciendo lo que hacen, no le encuentro ninguna gracia”.

Luego, fue directo al tema de Bigotes “no sé cómo apareció un perrito llamado bigotes en la casa. A él lo maltrataron y golpearon, porque es muy inquieto (…) un participante lo maltrató”.

“Que encierren pelotudos en una casa por plata ya es una estupidez. Que encierren un animal y encima lo maltraten es indignante”, concluyó el periodista en Radio Infinita.

Recordemos que, desde Chilevisión publicaron un comunicado sobre el trato que estaría recibiendo el perro y enfatizaron en que cuidarán su integridad y que quienes no lo hagan serán sancionados o expulsados del reality.