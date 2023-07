Comparte

Un gracioso momento fue el que se produjo el pasado martes en el programa «Algo que decir», de Loops TV, en donde participa Joaquín Méndez, Pamela Díaz y Rodrigo ‘Gallina’ Avilés.

La hilarante situación se originó luego de que la ‘Fiera’ revelara que, cuando era adolescente, tenía un singular apodo: «Me decían la Mario Bros«, reveló, causando sorpresa de sus colegas.

Tras el silencio que se produjo, el ex «Yingo» consultó: «¿Por qué la Mario Bross?«, para luego intentar dar con la respuesta: «¿Porque ibas de callampa en callampa…?«.

La broma del comunicador no tardó en sacar carcajadas en el set, donde si bien incluso Pamela Díaz se rio, también lo frenó en seco y explicó el origen de su apodo.

«Qué te pasa, hue… era por mi bigote«, aclaró entre risas, para luego continuar: «No, no. Idiota, cómo me dices eso«.

Aquí puedes revisar el momento: