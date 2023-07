Comparte

José Antonio Neme y Fran García- Huidobro están protagonizando un tenso cruce de indirectas respecto a la producción de Gran Hermano y a los malos tratos que ha recibido Bigotes.

Recordemos que, el periodista comentó en Radio Infinita que le parecía indignante ver al perro dentro de la casa y además, lanzó su dura opinión sobre los programas de este formato.

“No le veo la gracia de encerrar a gente en una casa. Lo hicieron hace 25 o 30 años y vienen haciendo la misma cosa”, sostuvo.

Te quiero avisar amigo…

Tras ello, la panelista del reality no se quedó callada y aprovechó su espacio en el programa de Twitch de Claudio Michaux para responderle al parecer a Neme.

“He leído que un rostro de otro canal, comentó ‘qué feo los realities’. Te quiero avisar, amigo, que tu canal está preparando un reality, el que va a salir en dos o tres meses más”, fueron parte de las palabras de Fran.

Frente a ello, el animador de Mucho Gusto decidió continuar con el cruce y habló con Página 7 sobre esta polémica.

La respuesta de Neme

En primera instancia, él optó por contextualizar sus dichos y aclaró que “el otro día estábamos conversando del perrito Bigotes, ahí mencioné que no me gustaban los realitys y mi querida Fran García-Huidobro, a quien respeto, admiro y tengo buena onda con ella, no sé si se sintió aludida, ofendida y en un live en un programa digital dijo que me tenía que quedar callado porque Mega está preparando un reality”.

Luego, comentó que si bien no lo mencionó de forma directa, le va a contestar y en ese sentido, la invitó a dar su opinión con “respeto”.

Yo la invito a ella

“Yo la invito a ella a todo lo contrario, que nunca se quede callada con lo que piensa, cree o siente, mientras no transgreda la ley. Mientras no traspase la ley yo invitaría a Fran García Huidobro y a toda la gente que está escuchando, a la gente que forma parte de este industria, en este, en temas políticos, en temas sociales a decir lo que se le venga en gana, guardando los códigos de amabilidad y respeto”, detalló.

Asimismo, continúo “pero con respecto a los gustos de las personas, sus preferencias políticas, religiosas, sexuales, si es que quieren responder una pregunta respecto a si les gusta un programa, una tendencia, un color, una forma de vestir, díganlo de una vez por todas”.

Tras ello, aseguró que no le interesa el plan programático de su canal y que no es el encargado de la producción.

“Los planes comerciales, editoriales de Mega no pasan por mí, no tienen nada que ver conmigo y yo tengo la completa libertad como ciudadano de decir si me gusta un programa o no me gusta un programa, independiente de las decisiones que tome la empresa donde trabajo”, explicó.

En la misma línea, agregó “en tercer lugar no veo realitys porque no me gustan los realitys como formato a nivel mundial, porque creo que están desgastados, porque encuentro que las plataformas digitales entregan tal hiperrealidad que todos los realitys se quedan cortos”.

El maltrato animal es indignante

Por último, Neme dejó en claro que no estaba hablando directamente del espacio donde participa Fran y que a él lo que le importa es el trato que recibe el perro.

“Yo creo que Fran García- Huidobro que estará de acuerdo conmigo que el maltrato animal es indignante, porque la conozco y sé que quiere a los animales, tanto como yo”, concluyó.