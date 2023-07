Comparte

En la última emisión de Sígueme y te sigo, Sabrina Sosa tomó la palabra y habló sobre las injusticias que tienen que pasar las madres por los padres que no se hacen responsables del pago de la pensión alimenticia.

Cabe mencionar que, lo hizo desde su perspectiva personal, ya que actualmente está lidiando con esta problemática, puesto que Claudia Valdivia no estaría respondiendo de buena manera con el hijo que tienen en común.

En ese sentido, sostuvo que “uno puede tener una lucha, de cierta manera, por lograr que las cosas sean más justas, pero emocionalmente igual es pesado y desgastante”.

Asimismo, comentó que desde que ella habló sobre este tema, él ha sido muy intermitente con los pagos.

Respecto a la exposición y a los trámites en tribunales, aclaró que “lo que a mí más me da rabia es que uno puede contar y exponer el tema, pero no pasa nada, porque el tribunal lleva mucho tiempo teniéndome en espera para una respuesta”.

“Me siento una estúpida dejando la constancia mes a mes porque no pasa nada”, agregó.

Luego, se refirió al monto que estaría entregando el hermano del exfutbolista y mencionó que “la pensión que tengo hoy, no voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio”.

“En el día a día, me llevo una carga grande, los gastos son altos, y más aún trabajar y ver de qué manera soy una mamá presente, porque eso también me interesa”, añadió.

Por último, al igual como lo ha hecho en otras ocasiones, la argentina visibilizó esta lucha y comentó que si bien a ella no le falta para comer, sabe que hay muchas madres que pasan por lo mismo y de peor manera.

“No es fácil, yo siempre agradezco que no me falta para comer y vivo bien, trabajo muchísimo, pero me las ingenio para ser mamá presente”, cerró entre lagrimas la panelista.