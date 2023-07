Comparte

Recientemente, el periodista José Antonio Neme criticó el reality «Gran Hermano», donde aludió a la gran polémica de Bigotes, la mascota del programa de telerrealidad de CHV.

«No le veo la gracia de encerrar a gente en una casa. Lo hicieron hace 25 o 30 años y vienen haciendo la misma cosa», inició descargándose.

En la misma línea, sumó: «Soy antirepetición, anti todo eso que es una forma desgastadísima. A la TV chilena le faltan procesos creativos. Y me incluyo, soy súper crítico también con la pega que hacemos nosotros».

Este mensaje no pasó desapercibido para la comunicadora Francisca García-Huidobro, panelista del reality, que le envió un mensaje al conductor de «Mucho Gusto».

«He leído (que) un rostro de otro canal, (dijo) ‘qué feo los realities’. Te quiero avisar, amigo, que tu canal está preparando un reality, el que va a salir en dos o tres meses más», reveló la actriz, en medio de una transmisión de Twitch con Claudio Muchaux.

Luego prosiguió: «Así que vas a tener que agarrar tus palabras, hacerlas en una cartulina un lulito… y bueno, ahí verás qué haces con eso, porque en esa parte no me voy a meter».

«Nunca he escupido al cielo porque no me gusta, soy muy asquienta… pero, ¿has cachado cuando lo ves venir de vuelta? Yo guardaría silencio y esperaría cuáles son los planes que tu canal tiene respecto a la telerrealidad«, complementó.

«Será muy distinto a lo que era…»

Por otro lado, Fran García-Huidobro se refirió a cómo las redes sociales y las señales digitales, han tomado gran importancia, aseverando en que «van a cambiar las formas de medir las audiencias».

«El rating de la TV es una cosa y lo que pasa en Twitter, Instagram, TikTok, Youtube y Twitch (es otra). Será muy distinto a lo que era cuando yo hacía televisión«, sostuvo.

En la misma línea, se mostró orgullosa: «El rating de la TV es una cosa y lo que pasa en Twitter, Instagram, TikTok, Youtube y Twitch (es otra). Será muy distinto a lo que era cuando yo hacía televisión«.