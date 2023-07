Comparte

Natalia Valdebenito celebró 10 años de relación con su pareja, Luciano Francino, motivo por el cual publicó un tierno mensaje por medio de Instagram, en donde compartió una serie de fotos junto a su pololo.

En la publicación, la comediante comienza señalando que “tantas cosas pasan en 10 años que es imposible resumir en un carrusel de fotos. Mientras hacía esta selección recordé y pensé en estos 10 años de amor y sólo puedo decir que…”.

“Cada vez que alguien me daña me aferro a este amor infinito. Cada vez que me siento vulnerable recuerdo que duermo a tu lado. Cada día que se me hace pesado, miro a mi alrededor y encuentro tus ojos. Tus ojos bellos. Tus manos fuertes. Tu amor”, agrega.

“Llevamos 10 años recorriendo el mundo juntos. Literal. Pisando escenarios y armando proyectos que nos unen. 10 años riendo como locos. 10 años inventando mundos para ser felices. 10 años con la complicidad intacta y la pasión galopante. 10 años de muchos momentos en que hemos tenido que sostenernos, aprender todo de nuevo, llorar a mares y abrazar nuestros dolores y ausencias. 10 años triunfando y perdiendo. Trabajado y gozando. Y siempre aferrados a nuestro amor. A nuestro compromiso a prueba de todo”, señala la comediante.

Al mismo tiempo, agradece a su pareja de 10 años “por acompañar mis pasos. Creer en mi creatividad. Ayudarme a cumplir mis planes y proyectos. Por devolverme la confianza en la humanidad. Por reírte de lo que nadie más nunca escuchará. Por ser mi compañero. Por ser mi amor”.

“Aquí estoy para compartir mi vida y hacer realidad tus sueños ¡Celebramos con el alma feliz esta vida juntos y la fortuna de encontrarnos y tenernos!”, agrega

“Te amo Luciano Francino”, cerró Valdebenito.