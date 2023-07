Comparte

Una llamativa situación fue la que se originó el pasado martes en el reality Gran Hermano, luego de que una de las participantes, Trinidad, manifestara sus intenciones de renunciar al programa de telerrealidad.

Recordemos que esta no es la primera vez que se plantea esta situación, donde Jennifer, Lucas y Francisco también lo manifestaron en el pasado, pero desistieron de su idea.

Y como era de esperarlo, Trinidad también dio marcha atrás a su primer anuncio, y optó por continuar en el programa junto a sus compañeros.

¿Por qué Trinidad no dejará el programa?

«Luego de la conversación con Gran Hermano, quien me subió un montón el ánimo, me ofreció esta actividad (de cocinar) que unió a la casa un montón. Siento que mi corazón estaba un poco más tranquilo y esto me gusta mucho (…) así que anulo mi renuncia«, afirmó.

Luego continuó: «Por qué iba a renunciar a un programa que me estaba mostrando mis sueños de una manera tan hermosa«.

La decisión generó múltiples comentarios por parte de los cibernautas. Esto, en el marco de que en la última jornada de eliminaciones, donde Trinidad se llevó negativos mensajes tras ‘traicionar’ a Coni, votando por ella para que se vaya, a pesar de que alguna vez fueron amigas.

Fue así como las redes sociales se pronunciaron, y manifestaron: «El capítulo de hoy se llama ‘El show de la Trini’«.

«Ya no soporto el show de la Trini, me causa aversión«, «Se arrepiente y saca su bandera de corazon…» y «El Jorge y el Lucas también intentaron renunciar y no les montaron este show«, fueron algunos de los mensajes que se dejaron leer.

ya empezó el show de la Trini, el Jorge y el Lucas también intentaron renunciar y no les montaron este show, todo para que sus amiguitos la vean en shock y se junten a adularla para que no se vaya, festival de Trini amiga eres la mejor#GranHermanoCHV — nicole ✨ (@blueandtaae) July 26, 2023

trinidad todos los dias a cada hora #GranhermanoCHV pic.twitter.com/amkIC9rSSV — javiera (@suncitylouis) July 26, 2023

De verdad que ya no soporto el show de Trini, me causa aversión total. #GranhermanoCHV — Daniel (@danielcandia) July 26, 2023