El senador Fidel Espinoza (PS) ha sido uno de los parlamentarios oficialistas más críticos con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Cuando ocurrió el robo de computadores desde el ministerio tuiteó: «Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar».

Frente a esos y otros dichos del senador contra Jackson, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo en «La Mañana de Agricultura» que «él ha expresado su opinión que no es la opinión de nuestro partido. Nuestro partido ha sido sistemáticamente del estado del lado que se investigue, que se aclaren los hechos, que se pongan los antecedentes antes la Justicia y de que la Fiscalía investigue con prontitud».

En ese sentido, ella sostuvo que «no soy buena para hacer comentarios ni especulaciones, no me gusta hacerlo en ningún caso y menos cuando hay investigaciones judiciales en curso. Es un problema de estilo de comunicación. Yo tengo una mucho más apegada a los hechos y a lo que corresponde cuando hay una investigación en curso».

Agregó que «el conglomerado tiene muy claro que la opinión del PS es una», descartando que los dichos de Espinoza afectan su relación con el Frente Amplio.

Frente a los medios de comunicación y como vocera del PS, dijo que por «dichos que no son míos que no me representan, deberían preguntarle al propio Fidel Espinoza, porque yo no puedo estar de intérprete de lo que él diga o no diga. La opinión del PS es una. La hemos manifestado verbalmente, por escrito, en declaraciones de la mesa, en declaraciones de la comisión política y esa es la opinión nuestra».