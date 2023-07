Comparte

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo recibirá en su casa a Margot Kahl, histórica ex conductora del matinal “Buenos días a todos”.

En la que será una de sus pocas entrevistas televisivas, la ex rostro televisivo de 62 años repasará su carrera, recordando que se casó a los 24 años, cuando era rostro de las noticias del mediodía en TVN. A los pocos meses nació su primer hijo. “Le daba papa a las 12, iba volando al canal, volvía a mi casa a las 3 para la siguiente papa. Estaba corriendo todo el rato. Hoy me pregunto cómo lo hice”, rememoró.

Su primer matrimonio llegó a su fin en 1994, cuando Margot ya era uno de los rostros televisivos más importantes de Chile, al animar el matinal “Buenos días a todos” con Jorge Hevia.

“Fue desgarrador, lo más doloroso que a uno le puede pasar en la vida (…) Fueron minutos difíciles en mi vida, separarse con tres niños y trabajando en un matinal era muy exigente, y yo estaba muy mal. Muchas veces me largaba a llorar de la nada, y era secar lágrimas, masajito en la espalda y para adentro de vuelta al estudio 4 horas diarias”, recordará la animadora sobre su separación.

De hecho, cuando en el matinal se tocaban temas con expertos sobre separaciones o impacto en los niños, para Margot era un problema. “Yo no los podía hacer, los tenía que hacer Jorge. Muchas veces de la nada me daba un nudo en la garganta, y era pena, pena, pena. Viví ahí el pleno proceso previo y de después. Fueron hartos meses de dolor”, indicará.

Sin embargo, nada de eso lo supo el público, ya que Margot siempre mantuvo celosamente su privacidad. “Nada de mí se ha hecho público nunca. Tuve que dar una entrevista cuando me iba a casar con Víctor (Ossa, su segundo marido), porque nadie sabía que estaba separada. Yo creo que la vida privada es privada, nunca he estado de acuerdo en ventilarla públicamente. Uno puede mantener la vida privada si quiere”, opinará.

Se casó nuevamente en 1997, y fue madre de Cata, su cuarta hija y única mujer, ahora psicóloga de 25 años. Sin embargo, este nuevo matrimonio también terminó en separación, años después.

“Es durísimo. La segunda vez es con mucha madurez, mucho más pensado. Y que te suceda la vida y te pase por encima de nuevo es muy doloroso, especialmente para mis niños. Tuve una enorme sensación de fracaso, fue el proyecto más importante de mi vida”, reconocerá la ex rostro de TVN, que actualmente está soltera.

Por otra parte, sobre su vida profesional, Margot recordará cómo fue su paso de leer noticias a animar el matinal de TVN, cuando, siendo lectora de noticias, Jorge Hevia y Felipe Camiroaga golpean a su puerta para ofrecerle reemplazar a Tati Penna en su embarazo.

“Pedí 10 días para interiorizarme. Iba todos los días, me ponía en un rincón, anotaba todo para entender el programa y me tiré de piquero. Me pareció un desafío interesante, la primera hora del programa era muy noticiosa. Después se ponía más entretenido, pero nunca fue farándula”, contará sobre el programa, del que luego se convirtió en animadora oficial.

Sobre su tiempo en el matinal, Margot recordará que el equipo humano era lo que más le gustaba, especialmente su coanimador, Jorge Hevia.

“No tuve nunca amigos famosos, salvo Jorge. Es una gran persona, muy cercano, un gran apoyo. Pasaba más horas con él que con mi familia. Somos muy distintos, pero complementarios. Si yo hubiese hecho el matinal sola, habría sido probablemente una fomedad. Si Jorge lo hubiera hecho solo, habría sido un desorden. En cambio, juntos se daba muy bien la mezcla”, reconocerá.